UDELAS fortalece atención integral en salud mental estudiantil

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) reafirma su compromiso con la salud mental y el bienestar integral de su comunidad estudiantil a través del Centro de Orientación y Atención Socioeducativa a los Estudiantes (COASES), una iniciativa que desde su puesta en marcha en junio de 2025 ha brindado acompañamiento psicológico y emocional a más de 67 estudiantes.

Este espacio se ha consolidado como un referente institucional de apoyo, contención y orientación, atendiendo de manera integral las diversas realidades emocionales que enfrentan los jóvenes universitarios.

La rectora, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que el COASES representa una respuesta concreta al compromiso de la UDELAS con la salud mental de su población estudiantil.

"Desde el inicio de la puesta en función del COASES se ha identificado una alta demanda en la atención de casos de salud mental graves y urgentes, lo que nos ha llevado a reforzar los recursos de atención psicológica y social para garantizar que nuestros estudiantes encuentren en la universidad un espacio seguro, humano y empático donde puedan desarrollarse plenamente", afirmó.

El COASES surgió como una respuesta institucional a los desafíos psicosociales acentuados tras la pandemia, periodo que impactó significativamente la salud mental y el rendimiento académico de muchos jóvenes. Desde entonces, la propuesta, que inició como una unidad de atención, se ha consolidado en un centro que trabaja en la detección temprana, prevención y atención de situaciones emocionales complejas, fomentando la resiliencia y el autocuidado.