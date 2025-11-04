Fuerte de San Jerónimo en Portobelo sufre inundaciones por intensas lluvias y sedimentación

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que el fuerte de San Jerónimo , parte del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO “Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá”, resultó afectado por inundaciones durante la tarde de este viernes, debido a las intensas lluvias registradas en el distrito de Portobelo desde aproximadamente las 2:00 p.m.

Fuerte Jerónimo en Portobelo sufre inundaciones

Las precipitaciones, sumadas al aumento de la sedimentación en la bahía y los efectos del cambio climático, ocasionaron el desbordamiento del borde costero y el anegamiento de áreas internas del fuerte. Este hecho evidencia la vulnerabilidad del sitio ante los eventos climáticos extremos y la urgencia de implementar soluciones técnicas sostenibles para su protección.

Las inundaciones registradas la tarde del lunes producto de las intensas lluvias en el distrito de Portobelo, causaron afectaciones en el fuerte de San Jerónimo, parte del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO "Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá".



El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, reiteró su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural del país, destacando que actualmente se desarrollan trabajos de restauración integral en el fuerte de San Jerónimo y otras estructuras que forman parte del conjunto monumental de Portobelo.

Acciones en marcha por MiCultura

Estas labores forman parte de un plan integral que contempla:

Estudios especializados de las laderas y cuencas de la zona.

Diseño de un sistema de manejo de aguas pluviales y estabilización de suelos.

Intervenciones para reducir riesgos de erosión e inundaciones.

Acciones de salvaguarda y fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades locales.

El Ministerio de Cultura enfatizó que preservar el fuerte de San Jerónimo es preservar la historia y la identidad de Panamá, subrayando que cada acción emprendida busca garantizar que este legado continúe siendo un símbolo de resistencia, memoria y orgullo nacional, accesible para las futuras generaciones.