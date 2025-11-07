Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2025 - 11:56

CSS anuncia inversión millonaria para garantizar el suministro de medicamentos crónicos y degenerativos

La CSS informó que esta inversión busca garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos para dichos tratamientos durante un período de 15 meses.

Ana Canto
La Caja de Seguro Social (CSS) invertirá B/.84,615,549.03 en la adquisición de medicamentos biológicos y biotecnológicos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas.

En la reunión previa y de homologación, realizada el pasado 31 de octubre como parte de la Licitación de Precio Único No. 2025-1-10-01-08-SPU-000007, participaron 20 empresas de forma presencial y 10 de manera virtual, interesadas en suministrar los 49 renglones de medicamentos incluidos en el proceso.

El equipo técnico de la CSS evaluará las consultas presentadas y elaborará una adenda con las modificaciones al pliego de cargos. La recepción de propuestas está programada para el 4 de diciembre, a las 10:00 a.m., de forma electrónica a través del portal Panamá Compra.

“La licitación contempla la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de estos medicamentos, según la necesidad y requerimientos de la entidad”, señala la CSS.

