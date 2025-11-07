CSS anuncia inversión millonaria para garantizar el suministro de medicamentos crónicos y degenerativos

La Caja de Seguro Social ( CSS ) invertirá B/.84,615,549.03 en la adquisición de medicamentos biológicos y biotecnológicos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas.

La entidad informó que esta inversión busca garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos para dichos tratamientos durante un período de 15 meses.

En la reunión previa y de homologación, realizada el pasado 31 de octubre como parte de la Licitación de Precio Único No. 2025-1-10-01-08-SPU-000007, participaron 20 empresas de forma presencial y 10 de manera virtual, interesadas en suministrar los 49 renglones de medicamentos incluidos en el proceso.

El equipo técnico de la CSS evaluará las consultas presentadas y elaborará una adenda con las modificaciones al pliego de cargos. La recepción de propuestas está programada para el 4 de diciembre, a las 10:00 a.m., de forma electrónica a través del portal Panamá Compra.

“La licitación contempla la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de estos medicamentos, según la necesidad y requerimientos de la entidad”, señala la CSS.