MiAmbiente investiga denuncia ciudadana por posible daño ambiental

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) , a través de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental y la Dirección Regional de Panamá Metropolitana, realizó una inspección técnica en respuesta a una denuncia ciudadana publicada en redes sociales, con el fin de verificar posibles afectaciones al entorno.

Jonathan Rodríguez, técnico de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAMBIENTE, explicó que tras conocer la denuncia, el equipo técnico se movilizó de inmediato al lugar para realizar las verificaciones correspondientes.

"Rápidamente atendimos la denuncia puesta en redes sociales y nos apresuramos al sitio con el equipo técnico para realizar las inspecciones pertinentes. Es importante que la ciudadanía sepa que ya tenemos la trazabilidad del sitio", señaló Rodríguez.

MiAmbiente atiende denuncia ciudadana y realiza inspección técnica

Durante la inspección, se utilizó un dron para obtener una visión aérea del área, sin observarse indicios de contaminación visible. Además, se tomaron muestras y se efectuaron recorridos en campo junto a especialistas del Ministerio, con el objetivo de garantizar una evaluación integral de las condiciones ambientales del lugar.

Rodríguez añadió que los análisis de laboratorio están en proceso, y los resultados estarán disponibles en aproximadamente 15 días hábiles.

MiAMBIENTE reiteró el llamado a la comunidad a continuar reportando cualquier sospecha de afectación ambiental a través de los canales oficiales de la institución, fortaleciendo así la participación ciudadana y la gestión oportuna en la protección de los recursos naturales.