Claudia Sheinbaum recibe al presidente Emmanuel Macron en visita oficial a México

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, recibió este viernes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio Nacional, como parte de una visita oficial centrada en fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambos países.

Claudia Sheinbaum recibe a Emmanuel Macron en México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio Nacional para una visita oficial centrada en la cooperación política, económica y cultural, y en la que México buscará la restitución de códices históricos…

Durante el encuentro, el gobierno mexicano expresó su interés en lograr la restitución de códices históricos que actualmente se encuentran en Francia, como parte de un esfuerzo por preservar y recuperar el patrimonio cultural mexicano.

Esta es la primera visita oficial de un líder europeo a México desde que Sheinbaum asumió la Presidencia en octubre de 2024, marcando un hito diplomático en las relaciones entre México y Francia.

FUENTE: EFE