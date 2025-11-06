Tifón Kalmaegi golpea Vietnam con vientos de 205 km/h

El tifón Kalmaegi , uno de los más potentes de la temporada en Asia, tocó tierra este jueves en Vietnam con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora, tras dejar al menos 114 muertos en Filipinas, donde más de un centenar de personas siguen desaparecidas. De acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth, el fenómeno impactó alrededor de las 6:45 p.m. (hora local) en las cercanías de Quy Nhon, ciudad costera ubicada al sur de la provincia central de Binh Dinh.

Ante la inminente llegada del tifón, las autoridades vietnamitas evacuaron a unas 300.000 personas y movilizaron 200.000 efectivos del Ejército para apoyar las labores de emergencia, según informó el Gobierno de Hanói en su portal oficial.

Tifón Kalmaegi deja 114 muertos en Filipinas

El tifón Kalmaegi tocó tierra este jueves en la costa central de Vietnam con vientos de hasta 149 kilómetros por hora, anunció el Ministerio de Medioambiente del país asiático.



"La tormenta ha tocado tierra en las provincias de Dak Lak -- Gia Lai", indicó el ministerio en un… pic.twitter.com/GBUG488qll — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2025

El Centro Nacional de Meteorología de Vietnam alertó sobre la posibilidad de lluvias extremas, desbordes de ríos e inundaciones, así como deslizamientos de tierra en las siete provincias más expuestas al fenómeno. Además, se prevé que la marea aumente hasta tres metros, lo que podría provocar la entrada de agua en zonas residenciales y olas que sobrepasen los diques.

El subdirector del organismo meteorológico, Nguyen Xuan Hien, indicó que el impacto más severo se concentrará entre la ciudad turística de Da Nang y la provincia de Khan Hoa, donde ya se registran intensas precipitaciones y cortes de energía.

Las autoridades advierten que Kalmaegi podría superar en intensidad al tifón Damrey, que en 2017 dejó 142 muertos en la misma región. Se espera que el fenómeno se degrade a depresión tropical el viernes, al acercarse a Tailandia, país que ya activó planes de contingencia ante posibles lluvias torrenciales e inundaciones.

FUENTE: EFE