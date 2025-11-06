Tribunal Electoral lanza asistente virtual con IA en Ancón

El Tribunal Electoral (TE) informó que ya cuenta con su primer asistente virtual con inteligencia artificial, una herramienta tecnológica que busca mejorar la atención al público y ofrecer información inmediata sobre trámites y servicios.

El innovador asistente se encuentra ubicado en el atrio de la sede principal del TE, en Ancón, y está diseñado para orientar a los ciudadanos de manera rápida y eficiente.

Según la institución, este nuevo sistema brindará apoyo en los siguientes aspectos:

Cómo llegar a las distintas oficinas del Tribunal Electoral.

Requisitos para realizar trámites.

Conexión directa con el canal oficial de WhatsApp del TE.

Ubicación de los quioscos multiservicios disponibles a nivel nacional.

El Tribunal Electoral destacó que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la modernización institucional y la digitalización de los servicios públicos, permitiendo que los usuarios obtengan información actualizada sin necesidad de acudir a una ventanilla o hacer fila.

Con este lanzamiento, la entidad se une a otras instituciones del Estado que han comenzado a implementar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los procesos y fortalecer la atención ciudadana.