Pacientes denuncian largas filas para solicitar citas en el Hospital Anita Moreno.

Este lunes 17 de noviembre inició la solicitud de citas para especialidades en el Hospital Anita Moreno del Ministerio de Salud (MINSA), en la provincia de Los Santos; sin embargo, la jornada se ha visto afectada por las largas filas que los pacientes , entre ellos adultos mayores, han tenido que formar durante varias horas.

Para esta semana se entregarán citas de urología y medicina interna, mientras que la semana pasada se otorgaron atenciones para las especialidades de cardiología, neurología y psiquiatría.

Ante esta situación, los pacientes han manifestado su molestia por la demora en las atenciones y la falta de asientos en las salas de espera.