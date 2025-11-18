La ATP da a conocer la fecha del Desfile de las Mil Polleras 2026

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció que el tradicional Desfile de las Mil Polleras se realizará el sábado 17 de enero de 2026 en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Este ajuste obedece a una disposición del Decreto Ejecutivo No. 116, que contempla mover la celebración cuando coincide con el 9 de enero, Día de los Mártires.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Desfile de las Mil Polleras 2026: preparativos y organización

Para garantizar una celebración ordenada, la ATP ha fortalecido su trabajo con autoridades locales. Recientemente se reunió con representantes del Gobierno de la provincia de Los Santos y del municipio de Las Tablas para coordinar actividades culturales y recreativas.

Además, se creó un Comité de Orden y Disciplina, integrado por instituciones públicas, privadas, asociaciones folclóricas y medios, con el objetivo de supervisar las inscripciones y el desarrollo del desfile de forma segura y respetuosa.

También te puede interesar: Inscripciones abiertas para el Desfile de las Mil Polleras 2026

Desfile Mil Polleras_171059580804703_5320031630920033040_n (1).jpg Desfile de las Mil Polleras Foto/Instagram @desfiledelasmilpolleras

Desfile de las Mil Polleras 2026: Impacto económico y cultural

El Desfile de las Mil Polleras es más que un evento estético: representa un motor importante para la economía local y el turismo. La edición anterior generó un aporte económico de más de $41,5 millones en la provincia de Los Santos.

El desfile es también una plataforma para artesanas tradicionales, pues visibiliza la elaboración de polleras, tembleques, peinetas y otros elementos típicos que forman parte del patrimonio panameño.

Respaldo institucional y seguridad en Desfile de las Mil Polleras 2026

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) ha reiterado su compromiso con la cultura nacional participando activamente en el desfile.

La ATP, por su parte, busca que la experiencia sea no solo festiva, sino también segura y bien planificada, reforzando su enfoque turístico y cultural para 2026.