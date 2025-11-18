Panamá Nacionales - 18 de noviembre de 2025 - 19:50
Ambiente de emoción en el Estadio Rommel Fernández para el juego Panamá vs El Salvador
Un ambiente de emoción y energía es lo que se vive en el Estadio Rommel Fernández para el partido Panamá frente a El Salvador. Los fanáticos enviaron un mensaje de confianza a los jugadores para lograr la victoria.
