Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 19:50

Ambiente de emoción en el Estadio Rommel Fernández para el juego Panamá vs El Salvador

Un ambiente de emoción y energía es lo que se vive en el Estadio Rommel Fernández para el partido Panamá frente a El Salvador. Los fanáticos enviaron un mensaje de confianza a los jugadores para lograr la victoria.

