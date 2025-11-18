Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 15:30

Pago del PASE-U 2025: Todos los cobros programados para este 19 de noviembre

El IFARHU continuará los pagos del PASE-U el miércoles 19 de noviembre de 2025 en la provincia de Bocas del Toro y en el Archipiélago de Las Perlas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el miércoles 19 de noviembre de 2025 con el segundo pago del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro y el Archipiélago de Las Perlas.

Pago del PASE-U para el miércoles 19 de noviembre

Provincia de Bocas del Toro

Chiriquí Grande

  • Jironday

Dirección provincial de Bocas del Toro

  • Changuinola

Provincia de Panamá

  • Taboga
  • Otoque Oriente
  • Pedro González
  • La Ensenada
  • La Esmeralda
  • San Miguel
  • La Guinea
  • Contadora
  • Saboga

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
