Nacionales - 18 de noviembre de 2025 - 18:36
La Selección de Panamá rumbo al Estado Rommel Fernández para su partido frente a El Salvador
Los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección de Panamá ya se trasladan hacia el Estadio Rommel Fernández, para el encuentro ante El Salvador en la última fecha de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.
