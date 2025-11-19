Sech celebra en Calle 50 la clasificación de Panamá al Mundial 2026

La euforia por la clasificación de Panamá a su segundo Mundial de la FIFA tomó las calles de la capital la madrugada de este lunes, donde miles de fanáticos se congregaron en Calle 50 para celebrar el histórico logro. El cantante panameño de género urbano, Sech, se unió a la fiesta nacional y ofreció un concierto gratuito que encendió aún más el ambiente de victoria.

Aunque el tráfico vehicular en la zona ya fue restablecido, en la avenida permanecen grandes cantidades de desechos, resultado de la masiva celebración que se extendió hasta horas de la mañana.

Sech celebra con miles de fanáticos en Calle 50 la histórica clasificación

Fanáticos celebraron con el cantante de género urbano, Sech, la histórica clasificación de Panamá a su segundo mundial de la @FIFAWorldCup en Calle 50. pic.twitter.com/Q7ZP7ltL3s — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2025

“Panamá, nosotros estamos ready siempre”, expresó Sech. Durante su presentación, Sech no ocultó su emoción por la hazaña lograda por la Selección Nacional.

El cantante también dedicó un mensaje especial a los jugadores panameños, agradeciéndoles por darle una alegría al país.

“Los quiero, muchachos. Gracias por ponernos felices, a todo Panamá, a mis amigos, a mi familia”, manifestó.

Una celebración histórica en las calles

El cantante de género urbano panameño, @sechmusic, deleita a los fanáticos panameños que se mantienen en la Calle 50, tras la clasificación de Panamá a su segundo Mundial de la @fifaworldcup_es. @CalienteRadioPa pic.twitter.com/Wblsz3bQRa — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2025

El ambiente festivo dominó Calle 50, donde los fanáticos ondearon banderas, entonaron cánticos y celebraron junto a Sech la clasificación de la Selección al Mundial de 2026, un hito que continúa afianzando el crecimiento del fútbol panameño a nivel internacional.

Las autoridades hicieron un llamado a mantener el orden y colaborar con la recolección de desechos, mientras la ciudad despierta tras una jornada histórica y llena de orgullo nacional.