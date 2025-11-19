Presidente de la FIFA felicita a Panamá tras clasificar al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de felicitación a Panamá tras la confirmación de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. En sus palabras, reconoció el “mérito” de los canaleros y los valoró como una potencia emergente en América.

"Les damos nuevamente la bienvenida a los Canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Panamá se ha consolidado como una potencia emergente en América", expresó Infantino, recordando además que fue "muy emocionante" ver el debut de Panamá en Rusia 2018.

Este reconocimiento por parte del máximo dirigente del fútbol mundial llega en un momento histórico para el balompié panameño. La clasificación al Mundial 2026 representa un nuevo paso en la consolidación de Panamá como una selección competitiva a nivel internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991114006585586042&partner=&hide_thread=false El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje tras la clasificación de Panamá al Mundial 2026: “Les damos nuevamente la bienvenida a los Canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá , México y Estados… pic.twitter.com/2ST8YdHkE9 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2025

Panamá entre los clasificados al Mundial 2026

Con su pase asegurado, Panamá se une al grupo de selecciones ya confirmadas para la Copa del Mundo. Según medios deportivos, ya son 42 equipos los que han sellado su billete para el torneo.

Algunos de los otros seleccionados que también han asegurado su lugar son:

Estados Unidos , México y Canadá (anfitriones)

, y (anfitriones) Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay , por parte de Sudamérica.

, por parte de Sudamérica. Japón, Corea del Sur, Irán, Jordania, Uzbekistán, Australia , desde Asia/Oceanía.

, desde Asia/Oceanía. Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde, representando África.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991113077996290249&partner=&hide_thread=false Estas son las selecciones ya clasificadas al Mundial de la @FIFAWorldCup 2026 y Panamá se encuentra en el cuadro. pic.twitter.com/Z2KD6Rad8x — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2025

Infantino, con su mensaje, no solo celebra un logro deportivo, sino que también destaca el crecimiento estructural del fútbol panameño y su proyección futura. Para muchos fanáticos, sus palabras refuerzan el orgullo nacional y la esperanza de una actuación destacada en la próxima Copa del Mundo.