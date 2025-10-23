Caso E-Tax: Aprehenden a exfuncionarias y particulares por presunto fraude en la DGI

Cuatro personas, entre ellas dos exfuncionarias públicas y dos particulares, fueron aprehendidas durante allanamientos simultáneos realizados por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en Panamá Este, Oeste y Centro, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la investigación se originó el 27 de abril, luego de una denuncia presentada por la DGI, relacionada con resoluciones creadas en el sistema E-Tax 2.0 para el reconocimiento irregular de créditos fiscales vinculados a trámites por la compra e instalación de equipos fiscales. Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene cinco carpetas abiertas por este caso.

Exfuncionarias vinculadas en créditos fiscales ficticios y cesiones irregulares

De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, las exfuncionarias son investigadas por presuntamente crear créditos fiscales ficticios en el sistema E-Tax 2.0, los cuales luego eran cedidos a una empresa intermediaria, que a su vez los transfería a una empresa aseguradora, la cual efectuaba los pagos por esas cesiones.

Además, uno de los señalados fue notificado como abogado de la empresa, pese a que no contaba con idoneidad legal para ejercer, según confirmó la entidad investigadora.

Las autoridades precisaron que el caso continúa bajo análisis de la Fiscalía Anticorrupción, mientras se desarrollan las diligencias judiciales y la vinculación de los implicados en el presunto esquema de fraude electrónico y administrativo.