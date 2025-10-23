Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 15:37

Entrada gratis a Panamá Viejo este domingo 26 de octubre

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo ofrecerá jornadas de puertas abiertas el domingo 26 de octubre, con giras guiadas y transporte interno por $1.00.

Shutterstock
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo anunció una jornada de puertas abiertas para este domingo 26 de octubre, en la que ofrecerá entrada gratuita a nacionales y residentes, con horario de atención de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de recorridos guiados gratuitos, donde se destacarán los hallazgos más importantes y la historia del primer asentamiento europeo en la costa del Pacífico americano. Las giras guiadas estarán programadas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Además, el sitio contará con servicio de transporte interno disponible por $1.00, para facilitar el recorrido entre las distintas áreas del complejo arqueológico.

Panamá Viejo abrirá sus puertas para promover la educación y el turismo

Esta actividad forma parte del compromiso del Patronato Panamá Viejo por acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico y cultural del país, fomentando la educación, el turismo responsable y la valoración de los sitios históricos.

Panamá Viejo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003, conserva los vestigios de la antigua ciudad fundada en 1519, considerada el origen de la actual Ciudad de Panamá.

