Contraloría alerta sobre intentos de fraude usando el nombre del INEC.

La Contraloría General de la República, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), informó que se han detectado intentos de fraude mediante correos electrónicos falsos enviados en nombre de la institución.
Se exhorta a la población a verificar siempre la dirección de correo electrónico del remitente antes de atender cualquier solicitud o compartir información personal.
Todo el personal del INEC utiliza únicamente cuentas institucionales bajo el dominio @contraloria.gob.pa para comunicaciones oficiales.
Ante cualquier duda o sospecha, se recomienda comunicarse con la Contraloría a través de sus canales oficiales:
- Teléfonos: 510-4777 o 510-5000
- Correo electrónico: [email protected]