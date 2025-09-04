Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 16:55

Contraloría alerta sobre intentos de fraude usando el nombre del INEC

La Contraloría exhorta a la población a verificar siempre la dirección de correo electrónico del remitente antes de atender cualquier solicitud.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Contraloría General de la República, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), informó que se han detectado intentos de fraude mediante correos electrónicos falsos enviados en nombre de la institución.

El INEC no utiliza cuentas personales como Gmail, Hotmail u otras para coordinar actividades relacionadas con censos, encuestas u otros procesos oficiales.

Se exhorta a la población a verificar siempre la dirección de correo electrónico del remitente antes de atender cualquier solicitud o compartir información personal.

Todo el personal del INEC utiliza únicamente cuentas institucionales bajo el dominio @contraloria.gob.pa para comunicaciones oficiales.

Ante cualquier duda o sospecha, se recomienda comunicarse con la Contraloría a través de sus canales oficiales:

