Lluvias en Chepo causan crecida del Río Mamoní; bomberos y Senafront rescatan a mujer y bebé

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron un aumento repentino en el caudal del Río Mamoní, en el distrito de Chepo, generando situaciones de emergencia en varias comunidades cercanas.
En el sector de Las Margaritas, una mujer y su bebé quedaron atrapados por la crecida del río, lo que obligó a la intervención inmediata del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y unidades del Senafront, quienes lograron rescatarlos sin que se reportaran heridos.
Crecida del Río Mamoní en Chepo, deja a una mujer y su bebé atrapados en Las Margaritas
Las autoridades mantienen vigilancia debido a que los niveles del Río Bayano también se encuentran acrescentados, aumentando el riesgo para residentes y conductores en zonas vulnerables.
Los estamentos de seguridad y rescate hicieron un llamado a la población a evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.