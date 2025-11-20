Lluvias en Chepo causan crecida del Río Mamoní; bomberos y Senafront rescatan a mujer y bebé

Crecida del Río Mamoní en Chepo, deja a una mujer y su bebé atrapados en Las Margaritas

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron un aumento repentino en el caudal del Río Mamoní, en el distrito de Chepo , generando situaciones de emergencia en varias comunidades cercanas.

Contenido relacionado: Calendario de Naviferias 2025 del IMA para la compra de la caja navideña en Panamá

En el sector de Las Margaritas, una mujer y su bebé quedaron atrapados por la crecida del río, lo que obligó a la intervención inmediata del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y unidades del Senafront, quienes lograron rescatarlos sin que se reportaran heridos.

Crecida del Río Mamoní en Chepo, deja a una mujer y su bebé atrapados en Las Margaritas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991465039790821477?s=20&partner=&hide_thread=false Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas causaron la crecida del Río Mamoní, en Chepo.



Una mujer y su bebé quedaron atrapadas en el sector de Las Margaritas y fueron rescatadas por personal de los Bomberos y del Senafront.



Los niveles del Río Bayano también se… pic.twitter.com/VVFPRqUrOO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2025

Las autoridades mantienen vigilancia debido a que los niveles del Río Bayano también se encuentran acrescentados, aumentando el riesgo para residentes y conductores en zonas vulnerables.

Los estamentos de seguridad y rescate hicieron un llamado a la población a evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.