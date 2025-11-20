Declaran ilegal la aprehensión de influencer; su abogado dice que la transferencia fue de su suegra

Una jueza de garantías declaró ilegal la aprehensión de cuatro personas investigadas por un supuesto fraude que supera los 785 mil dólares en perjuicio de la Caja de Ahorros, dentro de una investigación que continúa en desarrollo. Entre los señalados figura el influencer “Barto Flow” , quien, tras salir de la audiencia, afirmó que su participación en el caso es reducida.

Jueza declara ilegal la aprehensión por presunto fraude a la Caja de Ahorros

“La vinculación es mínima, y por un procedimiento técnico es que se me imputan los cargos”, declaró el creador de contenido, asegurando que colaborará con las autoridades. “La vinculación es mínima, y por un procedimiento técnico es que se me imputan los cargos”, declaró el creador de contenido, asegurando que colaborará con las autoridades.

La defensa de los aprehendidos argumentó que se violaron garantías fundamentales durante el proceso de detención, lo que llevó a la jueza a declarar ilegal la aprehensión y ordenar medidas alternativas mientras avanzan las investigaciones.

En paralelo, el Ministerio Público informó que 21 de los 60 aprehendidos en las operaciones Eros y Colibrí desarrolladas contra una presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas mediante el Aeropuerto Internacional de Tocumen llegaron a acuerdos de pena con la Fiscalía.

Ambas investigaciones se mantienen abiertas y forman parte de los esfuerzos para desarticular estructuras criminales vinculadas al lavado de dinero, fraude y narcotráfico.

Las autoridades anticiparon que continuarán las diligencias y audiencias correspondientes en los próximos días.