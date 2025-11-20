Panamá Oeste Nacionales -  20 de noviembre de 2025 - 08:16

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 20 de noviembre de 2025

Desde el Túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

Conferencia en vivo del presidente José Raúl Mulino

Embed - Pregúntale a Mulino | #conferenciadeprensa | 20 Noviembre 2025
En esta nota:
Seguir leyendo

ACP cierra temporalmente el Centro de Visitantes de Agua Clara por lluvias

Presidente José Raúl Mulino: "No voy a permitir que atraigan un problema que no es de Panamá"

Presidente Mulino viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz

Recomendadas

Más Noticias