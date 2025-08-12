Polémica por jubilaciones especiales de magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia

Panamá enfrenta un intenso debate tras el Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que concede a magistrados y jueces jubilaciones equivalentes al 100% de su último salario, con montos que en algunos casos superan los 14 mil dólares mensuales.
Magistrados de la CSJ reaccionan ante indignación por jubilaciones millonarias
La presidenta de la CSJ, María Eugenia López, defendió la decisión asegurando que no es un aumento salarial, sino un “régimen de compensación para el retiro”. Agregó que las dudas serán aclaradas cuando el Pleno de la Corte convoque a una conferencia de prensa.
Por su parte, el magistrado Olmedo Arrocha afirmó que la medida busca “hacer justicia a los jueces” y garantizarles un trato igual al de otros servidores públicos al momento de su retiro. Reconoció las críticas y dijo estar abierto a evaluar el tema:
Críticas desde el Ejecutivo y la Contraloría
El contralor general, Anel Flores, anunció que presentará demandas de inconstitucionalidad contra el acuerdo, aunque admitió que será la misma Corte quien las evalúe.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, también cuestionó la medida, calificándola de ejemplo de “desigualdad mucho mayor”. Indicó que el Ejecutivo analizará el caso, aunque reconoció que se trata de un asunto legal y que la decisión tomó por sorpresa al Gobierno.
Contexto económico y social
El acuerdo, ya publicado en la Gaceta Oficial, se da en un momento en que el país enfrenta llamados a la austeridad y a un uso responsable de los recursos públicos. Sectores sociales advierten que estos privilegios contrastan con las realidades de miles de jubilados que reciben pensiones mínimas.