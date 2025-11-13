Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 15:57

Confirmado: Estudio revela que el guandú congelado conserva su olor y sabor hasta por 75 días

El MIDA y productores de Cañaveral comprobaron que el guandú congelado mantiene su olor y sabor hasta por 75 días, abriendo nuevas oportunidades comerciales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un estudio desarrollado por la Asociación de Productores de Cañaveral, con el apoyo del Centro Agroindustrial La Montuna del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), determinó que el guandú puede conservar su olor y sabor mediante congelación, sin perder sus propiedades organolépticas durante un periodo de hasta 75 días.

El análisis evaluó tres tratamientos de guandú congelado a -18°C:

  • M1: guandú fresco, limpiado por inmersión en agua.
  • M2: guandú fresco, limpiado por inmersión con baño antioxidante.
  • M3: guandú precocido, con aceite y ajo.

Las muestras se utilizaron para la preparación de arroz, realizando evaluaciones cada 15 días durante 75 días, además de encuestas sensoriales que midieron sabor, color, olor y textura. Los datos fueron procesados estadísticamente, revelando resultados positivos para la conservación del grano.

Según el informe, el guandú fresco (M1) ofreció el mejor equilibrio, manteniendo excelentes niveles de sabor, color y aroma. El tratamiento con antioxidante (M2) destacó por preservar el color, aunque con una ligera alteración del olor, mientras que el guandú precocido (M3) presentó una textura valorada, pero con desafíos en la retención del color y sabor original.

"Este estudio provee a la asociación una herramienta valiosa para la toma de decisiones. Se demuestra la viabilidad de conservar el guandú mediante congelación hasta por 75 días, abriendo la puerta a estrategias comerciales que superen la estacionalidad", explicó el MIDA.

La entidad resaltó que los resultados abren nuevas oportunidades para los productores de Cañaveral, al permitir diversificar la oferta y extender la disponibilidad del guandú durante todo el año, siempre que se mantenga una cadena de frío estable.

