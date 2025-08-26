Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 11:23

Interpol Panamá captura a guatemalteco requerido por femicidio en el Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano guatemalteco de 27 años, requerido en El Salvador por femicidio y homicidio, fue detenido en el Aeropuerto de Tocumen por Interpol Panamá.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Un ciudadano guatemalteco de 27 años, requerido en El Salvador por femicidio y homicidio cometidos en septiembre de 2022, fue detenido por Interpol Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según informó la Policía Nacional de Panamá, el individuo es señalado de haber disparado contra su expareja sentimental y contra la pareja actual de ella. El arresto se realizó mientras el hombre realizaba tránsito por Panamá, procedente de Turquía con destino final Guatemala.

Actualmente, el ciudadano permanece bajo custodia de las autoridades panameñas, a la espera de los trámites de extradición para su entrega a las autoridades competentes en El Salvador.

