Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono de 50 balboas según MEF

El dirigente de Jubilados y Pensionados, Guillermo Cortés, se reunió con el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, para conocer los avances en el proceso de pago del bono de 50 balboas destinado a este sector.
Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono permanente
Durante una entrevista en el programa En Contacto con la Comunidad, conducido por Gisela Vergara, Cortés señaló que el ministro Chapman se comprometió a destinar la partida presupuestaria necesaria para garantizar el pago del bono a todos los beneficiarios.
El encuentro refleja el avance en la coordinación entre el MEF y los representantes de los jubilados y pensionados, asegurando que los recursos se asignen de manera oportuna y sin retrasos para este incentivo económico.