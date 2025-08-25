Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono de 50 balboas según MEF

El dirigente de Jubilados y Pensionados , Guillermo Cortés, se reunió con el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, para conocer los avances en el proceso de pago del bono de 50 balboas destinado a este sector.

Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono permanente

Durante una entrevista en el programa En Contacto con la Comunidad, conducido por Gisela Vergara, Cortés señaló que el ministro Chapman se comprometió a destinar la partida presupuestaria necesaria para garantizar el pago del bono a todos los beneficiarios.

El encuentro refleja el avance en la coordinación entre el MEF y los representantes de los jubilados y pensionados, asegurando que los recursos se asignen de manera oportuna y sin retrasos para este incentivo económico.