Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 14:14

Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono de 50 balboas según MEF

El Ministro Felipe Chapman asegura que se destinará la partida presupuestaria para el pago del bono de 50 balboas a jubilados y pensionados.

Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono

Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono

Captura / TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El dirigente de Jubilados y Pensionados, Guillermo Cortés, se reunió con el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, para conocer los avances en el proceso de pago del bono de 50 balboas destinado a este sector.

Jubilados y pensionados avanzan en pago del bono permanente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/1960047606794682411&partner=&hide_thread=false

Durante una entrevista en el programa En Contacto con la Comunidad, conducido por Gisela Vergara, Cortés señaló que el ministro Chapman se comprometió a destinar la partida presupuestaria necesaria para garantizar el pago del bono a todos los beneficiarios.

El encuentro refleja el avance en la coordinación entre el MEF y los representantes de los jubilados y pensionados, asegurando que los recursos se asignen de manera oportuna y sin retrasos para este incentivo económico.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en septiembre 2025

Jubilados y pensionados exigen el pago del bono permanente tras varios días de retraso

Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Cuándo se pagará y qué ha dicho la CSS?

Recomendadas

Más Noticias