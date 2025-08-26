MOP anuncia cierre de la Vía Transístmica en Colón por hundimiento

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó el cierre de la Vía Transístmica a la altura de El Guarumal, provincia de Colón, debido a trabajos de estabilización de un talud afectado y el hundimiento de la calzada.
Según el comunicado oficial, la situación se originó por la rotura de una tubería y el constante tránsito de equipo pesado, lo que provocó un deslizamiento en el terreno.
MOP anuncia desvíos habilitados por la autopista Don Alberto Motta
Mientras duren los trabajos, se habilitarán rutas alternas con peaje gratuito en la Autopista Don Alberto Motta, en ambos sentidos:
- Sentido Panamá – Colón: Los conductores deberán desviarse desde la Vía Transístmica hacia el intercambiador Madden, ubicado en el kilómetro 14 de la autopista.
- Sentido Colón – Panamá: El desvío será desde la Vía Transístmica hacia el intercambiador Quebrada López, en el kilómetro 47.
El MOP hizo un llamado a los conductores a tomar precauciones y planificar sus viajes mientras se ejecutan los trabajos de reparación.