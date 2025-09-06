IFARHU exonera más de B/. 355 mil en intereses morosos a beneficiarios de préstamos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) dio a conocer los resultados del informe correspondiente a julio y agosto de 2025, en relación con la moratoria de intereses otorgada a beneficiarios con préstamos educativos en morosidad.

Según el reporte, el monto total exonerado, correspondiente al 80 % de los intereses morosos, tanto por la vía judicial como administrativa, asciende a B/. 355,913.28.

Cantidad de casos atendidos:

Judicial: 53 casos

administrativa: 148 casos

Así se aplicará la moratoria en préstamos del IFARHU

Cancelación total del saldo adeudado: pago total del capital, fondo de reserva y solo el 20% de los intereses morosos.

Arreglo de pago: el prestatario deberá abonar al menos el 25% de los intereses morosos como parte del compromiso de regularización.

La moratoria estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025 y está dirigida a personas con préstamos educativos en estado de morosidad.

Esta medida ofrece una exoneración del 80 % en intereses morosos, brindando a los deudores una oportunidad única para regularizar sus compromisos financieros con la institución.