Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2025 - 09:47

IFARHU exonera más de B/. 355 mil en intereses morosos a beneficiarios de préstamos educativos

El monto total exonerado, correspondiente al 80 % de los intereses morosos del IFARHU, asciende hasta agosto a B/. 355,913.28.

IFARHU exonera más de B/. 355 mil en intereses morosos .

IFARHU exonera más de B/. 355 mil en intereses morosos .

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) dio a conocer los resultados del informe correspondiente a julio y agosto de 2025, en relación con la moratoria de intereses otorgada a beneficiarios con préstamos educativos en morosidad.

Según el reporte, el monto total exonerado, correspondiente al 80 % de los intereses morosos, tanto por la vía judicial como administrativa, asciende a B/. 355,913.28.

Cantidad de casos atendidos:

  • Judicial: 53 casos
  • administrativa: 148 casos

Así se aplicará la moratoria en préstamos del IFARHU

  • Cancelación total del saldo adeudado: pago total del capital, fondo de reserva y solo el 20% de los intereses morosos.
  • Arreglo de pago: el prestatario deberá abonar al menos el 25% de los intereses morosos como parte del compromiso de regularización.

La moratoria estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025 y está dirigida a personas con préstamos educativos en estado de morosidad.

Esta medida ofrece una exoneración del 80 % en intereses morosos, brindando a los deudores una oportunidad única para regularizar sus compromisos financieros con la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1964118928218632550&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Reformas al IFARHU: Asamblea Nacional define futuro de becas y Auxilios Económicos

Requisitos del PASE-U: ¿Escuela para Padres será indispensable para el segundo pago?

IFARHU y SENAFRONT trabajan juntos para impulsar programas de capacitación profesional

Recomendadas

Más Noticias