IFARHU exonera más de B/. 355 mil en intereses morosos a beneficiarios de préstamos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) dio a conocer los resultados del informe correspondiente a julio y agosto de 2025, en relación con la moratoria de intereses otorgada a beneficiarios con préstamos educativos en morosidad.
Cantidad de casos atendidos:
- Judicial: 53 casos
- administrativa: 148 casos
Así se aplicará la moratoria en préstamos del IFARHU
- Cancelación total del saldo adeudado: pago total del capital, fondo de reserva y solo el 20% de los intereses morosos.
- Arreglo de pago: el prestatario deberá abonar al menos el 25% de los intereses morosos como parte del compromiso de regularización.
La moratoria estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025 y está dirigida a personas con préstamos educativos en estado de morosidad.
Esta medida ofrece una exoneración del 80 % en intereses morosos, brindando a los deudores una oportunidad única para regularizar sus compromisos financieros con la institución.