Tribunal de Apelaciones ordena detención por homicidio culposo en Coclé

El Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, integrado por los magistrados Samir Tejeira Arcia (presidente), Mauricio Sebastián Marín Acosta e Iris Márquez Mojica, revocó la decisión emitida el pasado 9 de septiembre por un juez de garantías en Coclé y ordenó la detención provisional de un ciudadano imputado por homicidio culposo agravado.

El hecho investigado ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2025 en el puente sobre el río Sagrejá, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé, donde una colisión entre dos vehículos sedán provocó un incendio en uno de los automóviles, dejando a un ocupante fallecido calcinado y a otra persona lesionada.

Tribunal de Apelaciones ordena detención provisional

De acuerdo con el fallo, la medida cautelar se impuso considerando la naturaleza de los hechos, los cuales estuvieron vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. Una prueba de alcoholemia confirmó que el imputado excedía el rango permitido.

Durante la audiencia se registró un salvamento de voto por parte de uno de los magistrados. En representación del Ministerio Público participó el fiscal Arnulfo Salazar Ortiz, mientras que la querella estuvo a cargo del abogado Feliciano Sanjur. La defensa técnica del imputado fue ejercida por el abogado del Instituto de la Defensa Pública, Ivar Candelaria.

El imputado deberá cumplir la medida en un centro penitenciario de la provincia de Coclé, mientras avanzan las investigaciones del caso.