Tribunal en Chiriquí ordena detención provisional de exrepresentante de Dolega

El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí ordenó la detención provisional de la exrepresentante del distrito de Dolega, investigada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado.

La decisión fue adoptada por mayoría por los magistrados Erick Javier Polanco González (ponente), Carlos Valentín Rivas Alarcón y Carlos Daniel Fajardo Morales, quienes revocaron la medida de retención domiciliaria emitida en una audiencia anterior. El magistrado Rivas emitió un voto salvado.

Según el fallo, el tribunal consideró que persisten riesgos procesales de destrucción de pruebas, debido a que la imputada, a pesar de haber solicitado una licencia sin sueldo, podría reincorporarse a su cargo en la Junta Comunal, lo que afectaría el desarrollo de la investigación.

Tribunal de Apelaciones revocó la medida de arresto domiciliario

image

Además, los magistrados tomaron en cuenta que la persona oferente del lugar donde cumplía la medida domiciliaria fue una de las beneficiadas con auxilios económicos entregados durante su gestión. A ello se suma que no ha sido evaluada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para determinar si puede permanecer en el Centro de Rehabilitación Femenino de Los Algarrobos.

Durante la audiencia, la exfuncionaria estuvo representada por la abogada Ana Alvarado, mientras que la querella fue sustentada por Ana Mae Jiménez. La fiscal Alia Suleimán presentó los argumentos que motivaron la revocatoria de la medida.

La investigación se originó tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que reveló el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS) durante el período 2021–2024.