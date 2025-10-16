Magistrados de la CSJ: Asamblea Nacional ratifica a Gisela Agurto y Carlos Villalobos

Con 65 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó este miércoles los nombramientos de Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Agurto Ayala fue designada como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén ocupará el cargo de magistrado principal de la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Ángela Russo.

Trayectoria de los nuevos magistrados

Gisela del Carmen Agurto Ayala es magistrada suplente de la Sala Tercera desde 2020 y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito judicial. Ha desempeñado cargos como jueza del Tribunal Marítimo, jueza de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

Por su parte, Carlos Ernesto Villalobos Jaén es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia en derecho civil, destacándose en el ejercicio privado de la abogacía y en la docencia universitaria.

Con estas ratificaciones, la Corte Suprema de Justicia renueva parte de su composición, en medio de un proceso de fortalecimiento institucional y de compromiso con la transparencia en la administración de justicia.