Comisión de Credenciales aprueba designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional analizó las designaciones presentadas por el Órgano Ejecutivo para los cargos de magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la jornada, los diputados consideraron el nombramiento de la licenciada Gisela del Carmen Agurto Ayala como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Ante los cuestionamientos de los comisionados, Agurto Ayala señaló que cuenta con más de 40 años de experiencia en la institución, lo que le ha permitido conocer a profundidad el funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo, destacó que uno de sus principales objetivos será impulsar la digitalización de los procesos judiciales como herramienta fundamental dentro de la Sala, con el fin de reducir la mora existente en materia institucional.

Igualmente, fue evaluado el nombramiento del licenciado Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrado principal de la Sala Primera de lo Civil.

Villalobos es abogado litigante, egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia en diversas áreas del derecho, entre ellas derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, así como en la presentación de recursos de casación y amparo de garantías constitucionales.

Durante su intervención, expresó su interés en agilizar los procesos judiciales para ofrecer respuestas más oportunas a la ciudadanía. Asimismo, enfatizó la importancia de dignificar la labor de jueces, magistrados, funcionarios judiciales y abogados, resaltando que todos ellos merecen respeto y reconocimiento por su trabajo dentro del sistema de justicia.

La comisión remitirá su informe al Pleno de la Asamblea Nacional, instancia encargada de ratificar o rechazar las designaciones.