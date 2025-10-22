Consumo de golosinas en niños: MINSA brinda recomendaciones para prevenir la obesidad

El Ministerio de Salud ( Minsa ) hizo un llamado a los padres de familia para que regulen el consumo de golosinas en los niños , especialmente durante las celebraciones de Halloween y el Día del Niño, debido a los riesgos que estos productos representan para la salud infantil.

Minsa advierte sobre los riesgos del consumo excesivo

De acuerdo con Yenny Carrasco, del Departamento de Nutrición del Minsa, las golosinas aportan una gran cantidad de energía, pero contienen muy poca proteína, escasos minerales y casi ninguna vitamina.

"Desde el Ministerio de Salud estamos preocupados por la salud de los niños. Próximamente se celebran fiestas donde se les regala muchas golosinas, que en nada contribuyen a una buena alimentación", expresó Carrasco.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a los padres de familia para regular el consumo de golosinas, que aportan una cantidad elevada de energía, pero contienen muy poca proteína de calidad, escasos minerales y prácticamente ninguna vitamina.



El Minsa desarrolla actualmente el Programa de Prevención y Control de la Obesidad, ante la prevalencia del 10.3 % de sobrepeso en niños en edad preescolar y escolar. Según la institución, el consumo diario de golosinas puede causar trastornos digestivos, obesidad infantil y caries.

Golosinas en niños para prevenir la obesidad y otros trastornos

Las golosinas están elaboradas principalmente con azúcares simples como la glucosa, fructosa y sacarosa, además de aditivos y colorantes que realzan su sabor y apariencia. A pesar de su alto contenido calórico, su valor nutricional es muy bajo.

El Minsa recomienda sustituir las golosinas por alternativas más saludables, como frutas frescas, yogur con frutas o frutos secos, que aportan nutrientes esenciales para el crecimiento infantil.

Finalmente, la entidad recordó que el sobrepeso infantil es un factor de riesgo significativo para la salud, por lo que padres, docentes y centros educativos deben adoptar medidas de prevención frente al consumo excesivo de estos productos.