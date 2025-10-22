Minsa reporta más de 600 casos del virus de Oropouche en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que continúa reforzando la vigilancia epidemiológica en las regiones del país afectadas por el virus de Oropouche (OROV), con el objetivo de salvaguardar la salud de la población panameña.

Según Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, hasta la fecha se registran 613 casos confirmados del virus a nivel nacional, por lo que se han redoblado las acciones de prevención, control y monitoreo. Los primeros contagios fueron detectados a finales del año pasado y a inicios de este año, y corresponden a una variante introducida a través de la frontera con Colombia.

Armién precisó que el virus se ha identificado principalmente en Darién, Panamá Este, Panamá Metro, Los Santos, Herrera, Panamá Norte, Veraguas, Panamá Oeste y Coclé. “De las 15 regiones de salud, al menos en siete se ha identificado la circulación del OROV en la población humana”, señaló.

image

Casos confirmados por región, según MINSA

Darién: 312 casos

Panamá Este: 275 casos

Veraguas: 17 casos

Panamá Metro: 4 casos

Panamá Norte: 2 casos

Panamá Oeste: 2 casos

Coclé: 1 caso

Riesgos y síntomas

El Minsa mantiene un seguimiento riguroso de los pacientes diagnosticados, con especial atención a mujeres embarazadas y personas con síntomas neurológicos.

Armién advirtió que la infección durante el primer trimestre del embarazo puede provocar alteraciones genéticas en el feto, como hidrocefalia, y recordó que ya se ha confirmado un caso de transmisión de madre a hijo en Panamá.