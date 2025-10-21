Minsa y OPS lanzan Evaluaciones imPACT sobre cáncer en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) , en alianza con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), puso en marcha las Evaluaciones imPACT en Panamá, una herramienta que busca reforzar la atención integral del cáncer en el país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que esta iniciativa permitirá establecer una línea de base sólida sobre las capacidades actuales del sistema de salud, identificar necesidades específicas en la atención del cáncer en adultos, niños y adolescentes, y fortalecer los pilares fundamentales del sistema oncológico nacional.

“El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte y sufrimiento en nuestro país, sobre todo en la población más necesitada”, expresó Boyd Galindo. “El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte y sufrimiento en nuestro país, sobre todo en la población más necesitada”, expresó Boyd Galindo.

MINSA busca fortalecer la atención oncológica

image

Por su parte, Ana Rivière Cinnamond, representante en Panamá de la OPS/OMS, señaló que las Evaluaciones imPACT fueron solicitadas por el Minsa y tienen como propósito mejorar las capacidades nacionales en la prevención y control del cáncer, en línea con los estándares internacionales de salud pública.

En tanto, Giovanni Saporitti, del OIEA, explicó que estas evaluaciones buscan proporcionar recomendaciones programáticas al Minsa en conjunto con los sectores claves del país.

Un equipo internacional de nueve expertos de la región latinoamericana participará en el proceso, abarcando diferentes áreas del control del cáncer, desde la prevención hasta el tratamiento y la atención paliativa.