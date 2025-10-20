Ingreso de nuevos médicos al sistema público: MINSA se reúne con jóvenes graduados

Jóvenes médicos graduados se reunieron con autoridades del MINSA para coordinar el ingreso de más de 200 profesionales al sistema sanitario público para cumplir su internado médico de 2 años.

Según Jelani Fortsith, cuentan con el apoyo de diputados de la Asamblea Nacional para aprobar el presupuesto necesario, y las plazas de empleo están aseguradas, aunque aún no se ha definido la fecha de ingreso.

Se programó una segunda reunión el martes 11 de noviembre para continuar con las coordinaciones, incluyendo la distribución de internos en hospitales con vacantes disponibles. La diputada Yarelis Rodríguez señaló la existencia de un problema histórico de planificación entre el número de graduados y la disponibilidad de plazas.

Además, se discutió la necesidad de detallar cuántos hospitales y plazas están habilitadas y se propuso considerar la disminución de la brecha entre oferta de graduados y demanda de empleo en el sector salud.