Militares de EE. UU. realizan maniobras en la selva panameña en medio de tensiones con Venezuela.

Un grupo de militares de EE. UU. realiza en el Caribe panameño maniobras de supervivencia y tácticas de combate en la selva, en momentos en que Washington aumentó su presencia naval frente a las costas de Venezuela.

Bajo un sol inclemente, una decena de militares estadounidenses, armados con rifles de asalto, espera órdenes junto a policías panameños en posición de combate para asaltar un búnker en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá.

Minutos antes, los soldados y policías han recibido instrucciones en inglés traducidas al español, en una pequeña instalación donde se puede leer: "escuela de supervivencia en selva".

Panamá, que no tiene ejército, tiene una ubicación estratégica por su canal, por el que han cruzado buques lanzamisiles y destructores rumbo al Caribe en el último mes y medio.

La antigua base, que es ahora una sede policial panameña, tiene una pequeña playa y palmeras. También hay numerosas casas de tres pisos abandonadas. Desde allí, se observan los barcos que esperan para ingresar al canal interoceánico.

Las instalaciones sirven ahora como campo de entrenamiento de los soldados estadounidenses y de la policía panameña, que practican para combatir en la selva dentro de un programa de cooperación iniciado en agosto.

El curso de agosto "se enfocó solo en supervivencia, este curso añade algo de táctica y de rastreo en la jungla", señala a la prensa la comandante del contingente estadounidense, la coronel puertorriqueña Ada Cotto.

La misión es "crear conocimiento y relaciones mutuas" que se puedan transmitir "para ambos países", agrega.

FUENTE: AFP