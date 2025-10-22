Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 16:55

SINAPROC declara alerta verde a nivel nacional por influencia de la tormenta tropical Melissa

SINAPROC indicó que esta declaratoria busca mantener la vigilancia ante el posible riesgo asociado a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró Alerta Verde a nivel nacional a partir de las 3:30 p.m. de este miércoles 22 de octubre de 2025, debido a las condiciones climatológicas actuales y con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de la población.

La medida se emite ante el posible riesgo asociado a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa y la incertidumbre sobre su trayectoria en la Cuenca del Caribe, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El SINAPROC indicó que esta declaratoria preventiva busca mantener la vigilancia ante eventuales afectaciones derivadas de condiciones climáticas adversas, así como reforzar las acciones de monitoreo, preparación y coordinación en todo el territorio nacional.

Zonas bajo vigilancia:

  • Chiriquí
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Darién
