SINAPROC declara alerta verde a nivel nacional por influencia de la tormenta tropical Melissa.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró Alerta Verde a nivel nacional a partir de las 3:30 p.m. de este miércoles 22 de octubre de 2025, debido a las condiciones climatológicas actuales y con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de la población.
El SINAPROC indicó que esta declaratoria preventiva busca mantener la vigilancia ante eventuales afectaciones derivadas de condiciones climáticas adversas, así como reforzar las acciones de monitoreo, preparación y coordinación en todo el territorio nacional.
Zonas bajo vigilancia:
- Chiriquí
- Comarca Ngäbe Buglé
- Herrera
- Coclé
- Panamá
- Panamá Oeste
- Darién