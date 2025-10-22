Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 10:18

SINAPROC emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

El SINAPROC advierte sobre lluvias y tormentas significativas en varias provincias del país, vigentes hasta el viernes 24 de octubre.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, válido hasta el viernes 24 de octubre, según reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las provincias bajo vigilancia incluyen Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Este, Darién, y otras regiones del país donde podrían registrarse precipitaciones continuas y frecuentes.

De acuerdo con el IMHPA, las condiciones lluviosas están asociadas de manera indirecta a la Tormenta Tropical Melissa, ubicada en la Cuenca del Caribe, lo que podría generar deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos e inundaciones en áreas bajas o con deficiente drenaje.

El SINAPROC hace un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales:

  • Consultar los comunicados del IMHPA y SINAPROC.
  • Evitar transitar o permanecer en zonas propensas a inundaciones o deslaves.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la corriente.
  • Tomar precauciones para resguardar a familiares, especialmente a niños y adultos mayores.
  • A los estudiantes de áreas de difícil acceso, se les recomienda no arriesgar su seguridad durante condiciones adversas.

Las autoridades continuarán el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con prudencia.

