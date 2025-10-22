Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 08:23

Sismo de 6.1 en Costa Rica: SINAPROC confirma que no hay daños en Chiriquí ni Bocas del Toro

El SINAPROC informó que no se reportan daños en Chiriquí ni Bocas del Toro tras el sismo de magnitud 6.1 registrado en Costa Rica.

Noemí Ruíz
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que no se han reportado daños en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, luego del sismo de magnitud 6.1 registrado la mañana de este miércoles en Costa Rica.

El director del SINAPROC, Omar Smith Gallardo, detalló que el movimiento telúrico fue percibido en algunas zonas fronterizas, pero hasta el momento no se registran afectaciones a personas ni infraestructuras.

SINAPROC reporta sin afectaciones en Panamá

Smith Gallardo señaló que durante el día continuarán los monitoreos preventivos en coordinación con las direcciones regionales y las instituciones de seguridad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que, si observan algún tipo de daño o situación inusual, lo reporten de inmediato a las autoridades para realizar las inspecciones correspondientes.

“El sismo fue de 6.1 en el área de Costa Rica, específicamente por Punta Arena, es importante indicar que una vez recibida la novedad el personal del Sinaproc tanto en Chiriquí, como en Bocas del Toro empezaron a hacer los monitoreos en instalaciones, hospitales, casas y demás, y se verificó que no se han reportado daños al momento”, Omar Smith, director del Sinaproc. “El sismo fue de 6.1 en el área de Costa Rica, específicamente por Punta Arena, es importante indicar que una vez recibida la novedad el personal del Sinaproc tanto en Chiriquí, como en Bocas del Toro empezaron a hacer los monitoreos en instalaciones, hospitales, casas y demás, y se verificó que no se han reportado daños al momento”, Omar Smith, director del Sinaproc.

El SINAPROC mantiene su compromiso de velar por la seguridad de la población y recuerda a los residentes en áreas sísmicas la importancia de mantener planes familiares de emergencia y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier evento natural.

