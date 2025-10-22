Mayer Mizrachi busca alianza con Billboard para traer los Premios Billboard

El alcalde de Panamá , Mayer Mizrachi , viajó este miércoles a Miami, Estados Unidos, para sostener una reunión con el CEO de Billboard, reconocida casa productora internacional de eventos musicales.

Según explicó el propio alcalde, el encuentro tiene como objetivo “aterrizar una nueva relación entre Panamá y la casa productora Billboard”, con la intención de producir los Premios Billboard de la Música Latina y fortalecer la proyección cultural y artística del país.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, viajó este miércoles a Miami, Estados Unidos, para reunirse esta tarde con el CEO de Billboard.



Según explicó, el objetivo de este encuentro "es aterrizar una nueva relación entre Panamá y la casa productora Billboard" para producir los…

Aunque no se han revelado detalles específicos del posible acuerdo, Mizrachi destacó que Panamá busca posicionarse como un centro regional de grandes producciones musicales y culturales, aprovechando su ubicación estratégica y su creciente infraestructura de eventos internacionales.

La reunión con el CEO de Billboard forma parte de la agenda internacional del alcalde, orientada a impulsar alianzas con marcas globales que generen beneficios económicos, turísticos y culturales para la ciudad de Panamá.