Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 13:14

Mayer Mizrachi busca traer los Premios Billboard a la Música Latina a Panamá

Tras los Premios Juventud 2025 en Panamá, el alcalde Mayer Mizrachi anunció su intención de que el país sea sede de los Premios Billboard a la Música Latina

Mayer Mizrachi busca traer los Premios Billboard

Mayer Mizrachi busca traer los Premios Billboard

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Luego de la realización de los Premios Juventud 2025 en Panamá, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi expresó su interés en atraer otro importante evento internacional: los Premios Billboard a la Música Latina.

“Aspiro a que ellos produzcan los Latin Billboard por primera vez fuera de Estados Unidos, en Panamá”, señaló Mizrachi. “Aspiro a que ellos produzcan los Latin Billboard por primera vez fuera de Estados Unidos, en Panamá”, señaló Mizrachi.

Mayer Mizrachi busca traer los Premios Billboard

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978864631654306237&partner=&hide_thread=false

El alcalde destacó que la exitosa organización de los Premios Juventud, celebrados este año en la capital panameña, demuestra la capacidad del país para acoger producciones internacionales de gran escala, consolidando a Panamá como centro cultural y de entretenimiento en la región.

De concretarse la iniciativa, sería la primera vez que los Premios Billboard a la Música Latina se celebren fuera de Estados Unidos, representando un hito para la proyección artística y turística del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Inicia la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde Mayer Mizrachi

Alcaldía de Panamá instala basureros inteligentes como parte de iniciativa de modernización urbana

Por presunto blanqueo de capitales aprehenden a funcionarios y un empresario

Recomendadas

Más Noticias