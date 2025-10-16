Mayer Mizrachi busca traer los Premios Billboard a la Música Latina a Panamá

Luego de la realización de los Premios Juventud 2025 en Panamá, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi expresó su interés en atraer otro importante evento internacional: los Premios Billboard a la Música Latina.

“Aspiro a que ellos produzcan los Latin Billboard por primera vez fuera de Estados Unidos, en Panamá”, señaló Mizrachi. “Aspiro a que ellos produzcan los Latin Billboard por primera vez fuera de Estados Unidos, en Panamá”, señaló Mizrachi.

Mayer Mizrachi busca traer los Premios Billboard

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978864631654306237&partner=&hide_thread=false Tras la realización de los Premios Juventud 2025 en Panamá, el alcalde capitalino @Mayer Mizrachi ahora busca traer los Premios Billboard a la Música Latina.



“Aspiro a que ellos produzcan los Latin Billboard por primera vez fuera de Estados Unidos, en Panamá”, dijo Mizrachi. pic.twitter.com/sNHwr2XRo9 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2025

El alcalde destacó que la exitosa organización de los Premios Juventud, celebrados este año en la capital panameña, demuestra la capacidad del país para acoger producciones internacionales de gran escala, consolidando a Panamá como centro cultural y de entretenimiento en la región.

De concretarse la iniciativa, sería la primera vez que los Premios Billboard a la Música Latina se celebren fuera de Estados Unidos, representando un hito para la proyección artística y turística del país.