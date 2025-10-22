Lanzan "La Ruta del Parque en Navidad" en el Parque Omar con actividades para toda la familia

El Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Cultura (MiCultura) realizaron el lanzamiento de La Ruta del Parque en Navidad, una iniciativa que ofrecerá diversas actividades de fin de año en el Parque Omar, en la ciudad de Panamá, del 1 al 27 de diciembre de 2025.
Navidad en el Parque Omar: Atracciones para toda la familia
- La ruta de la estrella
- Parque de inflables
- Mercadito
- La fonda y la Casita de Santa
- Miércoles de personajes
- Jueves de villancicos
- Viernes de cine
- Mega shows para los fines de semana