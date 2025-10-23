Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 16:47

Fórum de Periodistas rechaza amenazas contra comunicadores en la Asamblea Nacional

El Fórum de Periodistas instó a las autoridades y medios de comunicación a mantener los más altos estándares de autenticidad, seguridad y profesionalismo.

 Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información de Panamá.

Ana Canto
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información de Panamá rechazó las amenazas contra periodistas, luego de que este miércoles se registrara un incidente en la Asamblea Nacional, donde un hombre ingresó al recinto y protagonizó acciones que atentaron contra el ejercicio periodístico.

"Reafirmamos la verificación rigurosa de credenciales y acreditaciones para el acceso a espacios de representación del gremio es mandatoria, y debe aplicarse de manera estricta por quienes corresponda", destacó el fórum en un comunicado emitido este jueves.

La organización instó a las autoridades, medios de comunicación y gremios periodísticos a mantener los más altos estándares de autenticidad, seguridad y profesionalismo, con el fin de fortalecer la confianza pública y garantizar el libre ejercicio de la labor informativa en Panamá.

