Panamá Competitivo: Ministro Orillac reslata la educación, hub global y salida de listas grises

El país tiene las condiciones para ser la nación más competitiva de la región, pero para lograrlo debe invertir en su gente. Este fue el mensaje central del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al clausurar el XVII Foro Nacional de Competitividad. Orillac hizo un enfático llamado a la unidad nacional (Estado, empresa privada y ciudadanía) para que la educación se convierta en la prioridad estratégica número uno de Panamá.
El Giro Estratégico de Panamá según ministro Orillac
Durante años, la competitividad de Panamá ha descansado en su posición geográfica y en su músculo logístico. El Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el robusto centro bancario y una infraestructura de telecomunicaciones de primer nivel son el "ancla" que atrae al mundo.
Sin embargo, la Estrategia Nacional de Competitividad 2025–2029 busca un motor de desarrollo más sostenible. El plan se centra en dos pilares:
- Proteger y maximizar las fortalezas logísticas actuales (el Hub Global).
- Transformar radicalmente el sistema educativo.
Logros Clave: Sacudiéndose el "Mantra" Negativo
El foro, que reunió a líderes de todos los sectores, fue también el escenario propicio para destacar el poder de la unidad cuando se trabaja por objetivos claros.
El ministro celebró el reciente logro de haber salido de la lista de blanqueo de capitales de la Unión Europea, así como de la "lista negra" del Ecuador. Estos éxitos coordinados son el ejemplo de la unidad que debe mantenerse para avanzar en la tarea pendiente de salir de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores en temas fiscales.