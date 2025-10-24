ACODECO presenta balance de costos de matrículas en colegios privados para el año lectivo 2026.

Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 09:31

ACODECO indicó que los centros educativos particulares deben informar a los padres de familia sobre cualquier aumento en el costo de la matrícula.

Ana Canto
Ana Canto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) presentó un balance sobre los costos de matrículas y anualidades en colegios privados para el año lectivo 2026, que reveló que, de 140 colegios a nivel nacional, 111 mantendrán los mismos precios que en 2025.

Diosa Barahona, jefa del Departamento de Información de Precios y Verificación de la ACODECO, indicó que los centros educativos particulares deben informar a los padres de familia sobre cualquier aumento en el costo de la matrícula al menos seis meses antes del período de inscripción.

Este anuncio se realizó durante una reunión conjunta con padres de familia, el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Asociación de Padres de Familia del colegio.

