ACODECO presenta balance de costos de matrículas en colegios privados para el año lectivo 2026. Foto ilustrativa / IFARHU

Por Ana Canto La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) presentó un balance sobre los costos de matrículas y anualidades en colegios privados para el año lectivo 2026, que reveló que, de 140 colegios a nivel nacional, 111 mantendrán los mismos precios que en 2025.

Diosa Barahona, jefa del Departamento de Información de Precios y Verificación de la ACODECO, indicó que los centros educativos particulares deben informar a los padres de familia sobre cualquier aumento en el costo de la matrícula al menos seis meses antes del período de inscripción.

