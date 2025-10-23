Chiriquí Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 17:00

Unidades del SENAFRONT rescatan a ocupantes de vehículo accidentado en Bugaba

El SENAFRONT auxilió a los ocupantes de un vehículo que perdió el control en el distrito de Bugaba.

Unidades del SENAFRONT rescatan a ocupantes de vehículo accidentado en Bugaba.

Unidades del SENAFRONT rescatan a ocupantes de vehículo accidentado en Bugaba.

SENAFRONT
Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) auxiliaron a los ocupantes de un vehículo que perdió el control en el sector de La Estrella, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Entre los afectados se encontraban dos menores de edad, quienes fueron trasladados a la Policlínica Pablo Espinosa Batista para recibir atención médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981475247699206181&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional analiza descuentos en medicamentos y transporte para jubilados y pensionados

Guardaparques atienden reporte de un delfín varado en la Bahía de Chame

Aduanas retiene camión con alimentos para animales ingresados presuntamente de manera irregular

Recomendadas

Más Noticias