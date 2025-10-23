Unidades del SENAFRONT rescatan a ocupantes de vehículo accidentado en Bugaba.

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) auxiliaron a los ocupantes de un vehículo que perdió el control en el sector de La Estrella, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.
Unidades del @senafrontpanama auxiliaron a los ocupantes de un vehículo que perdió el control en La Estrella, distrito de Bugaba.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2025
Entre los afectados habían dos menores de edad, que fueron llevados a la Policlínica Pablo Espinosa Batista, para recibir atención médica. pic.twitter.com/rhUfbSxoiN