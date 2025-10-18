Chiriquí Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 12:31

SENAFRONT atiende atropello de una persona en Progreso, Barú

SENAFRONT y SUME 911 brindaron auxilio a una persona que fue atropellada en Progreso, distrito de Barú.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con el SUME 911, brindaron auxilio a una persona que fue atropellada en Progreso, distrito de Barú.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

