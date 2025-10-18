SENAFRONT atiende atropello de una persona en Progreso, Barú

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con el SUME 911, brindaron auxilio a una persona que fue atropellada en Progreso, distrito de Barú.
