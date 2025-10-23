Embajada de EE. UU. en Panamá actualiza los requisitos para tramitar la visa

La Embajada de EE. UU. en Panamá anunció los nuevos requisitos del programa de exención de entrevista para el proceso de solicitud de visas, los cuales están vigentes desde el 2 de septiembre de 2025 y aplican tanto para menores como para adultos.
Embajada de EE. UU. anuncia nuevos requisitos para el trámite de visa
- Menores de 14 años ya no serán exentos del requisito de entrevista para visas no-inmigrante y deberán presentarse en persona acompañados de uno de sus padres o tutores legales.
- En tanto, las personas mayores de 79 años continuarán calificando para la exención solo si cuentan con una visa vigente o vencida hace menos de un año. De lo contrario, también deberán presentarse personalmente para la entrevista consular.
Los casos que sí aplican a la exención de entrevista deben cumplir con tres requisitos:
- Solo renovaciones de visa B1/ B2 de 10 años.
- La visa está vigente o venció hace menos de 1 año.
- La visa fue emitida cuando el solicitante tenía más de 18 años.
Todos los tipos de visa y/o las personas que no reúnen estos requisitos deberán presentarse para entrevista.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbPAN/status/1981075578129121287&partner=&hide_thread=false