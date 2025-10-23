Chame Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 17:16

Guardaparques atienden reporte de un delfín varado en la Bahía de Chame

Guardaparques del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame destacaron que el delfín podría haber sido impactado por hélices de embarcaciones.

Ana Canto
Por Ana Canto

Guardaparques del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame atendieron un reporte ciudadano sobre el varamiento de un delfín en Playa Cabezo.

Los análisis preliminares indican que el animal podría haber sido impactado por hélices de embarcaciones, por lo que se hace un llamado a navegar con precaución y a reportar cualquier incidente con fauna marina.

