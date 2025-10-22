Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 15:18

Policía Nacional recupera artículos robados en Pueblo Nuevo

Durante el operativo “Empeño” en Pueblo Nuevo, la Policía Nacional aprehendió a dos personas, decomisó presuntas sustancias ilícitas.

Policía Nacional recupera artículos robados

Policía Nacional recupera artículos robados

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de dos personas y el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, además de la recuperación de artículos relacionados con robos y hurtos a comercios, durante el operativo “Empeño” realizado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.

Policía Nacional recupera artículos robados en operativo “Empeño”

Las acciones forman parte de las estrategias preventivas y de seguridad implementadas por la institución para contrarrestar los delitos contra el patrimonio económico y fortalecer la tranquilidad ciudadana.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener presencia operativa en todo el territorio nacional y continuar desarrollando acciones en conjunto con otras entidades de seguridad para garantizar el orden y la seguridad pública.

