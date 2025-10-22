Policía Nacional recupera artículos robados en Pueblo Nuevo

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de dos personas y el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, además de la recuperación de artículos relacionados con robos y hurtos a comercios, durante el operativo “Empeño” realizado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.
Policía Nacional recupera artículos robados en operativo “Empeño”
Las acciones forman parte de las estrategias preventivas y de seguridad implementadas por la institución para contrarrestar los delitos contra el patrimonio económico y fortalecer la tranquilidad ciudadana.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener presencia operativa en todo el territorio nacional y continuar desarrollando acciones en conjunto con otras entidades de seguridad para garantizar el orden y la seguridad pública.