Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 09:45

Presidente Mulino anuncia nuevas Tiendas del Pueblo del IMA en el interior del país

El presidente Mulino anunció durante su conferencia de prensa la apertura de nuevas Tiendas del Pueblo del IMA en el interior del país.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino anunció durante su conferencia de prensa de este jueves 23 de octubre la apertura de nuevas Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en los distritos de Atalaya, Cañazas, Calobre y en la vía hacia Pixvae, provincia de Veraguas.

"Muy pronto tendremos estas tiendas con aire acondicionado, como las que tenemos en Panamá, que son permanentes para llevar alimentos de calidad a buen precio”, dijo el mandatario panameño.

Tiendas del Pueblo del IMA

Actualmente, el IMA mantiene tres Tiendas del Pueblo en la ciudad de Panamá, ubicadas en los distritos de Panamá y San Miguelito, las cuales operan de lunes a viernes y ofrecen productos de calidad a precios módicos.

Tiendas del Pueblo en la ciudad de Panamá

  • Curundú, ciudad de Panamá
  • Frigo de San Antonio, vía Tocumen
  • Tienda del Pueblo de Pan de Azúcar, San Miguelito
