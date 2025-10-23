Presidente Mulino anuncia nuevas Tiendas del Pueblo del IMA en el interior del país. @IMA

Por Ana Canto El presidente José Raúl Mulino anunció durante su conferencia de prensa de este jueves 23 de octubre la apertura de nuevas Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en los distritos de Atalaya, Cañazas, Calobre y en la vía hacia Pixvae, provincia de Veraguas.

"Muy pronto tendremos estas tiendas con aire acondicionado, como las que tenemos en Panamá, que son permanentes para llevar alimentos de calidad a buen precio”, dijo el mandatario panameño.

